У Фінляндії різко скоротилася імміграція

За 11 місяців 2025 року до Фінляндії переїхали майже на 13 тисяч осіб менше, ніж у аналогічний період минулого року, свідчать попередні дані статистичного відомства.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Протягом січня–листопада до Фінляндії прибули 46 900 іноземців, що на 12 900 менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Населення країни на кінець листопада становило 5 656 394 особи, зі зростанням на 20 400 завдяки імміграції.

За цей же період у Фінляндії народилося 42 200 дітей, тоді як кількість померлих перевищила народжуваність на 11 600 осіб.

Уряд також оголосив про плани запровадити іспит на фінське громадянство, щоб відсіяти тих, хто не відповідає вимогам інтеграції.

Для порівняння, у Нідерландах цього року схвалили лише третину первинних заявок на притулок, тоді як у 2024 році цей показник становив 56%.