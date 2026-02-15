Президент Фінляндії розповів, чого очікувати від США
15 лютого 2026, 18:11
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Згідно зі словами Рубіо, США все ще розглядають європейські країни як союзників.
Цього року представник США на Мюнхенській конференції з безпеки, державний секретар Марко Рубіо, зайняв менш агресивну позицію, ніж минулого року демонстрував віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це пише Politico.
Так, один з головних європейських посередників Трампа, президент Фінляндії Александер Стубб, розглядає її як зміну тону, а не суті.
"Американська зовнішня політика змінилася", – розповів Стубб виданню, вказавши на Стратегію національної безпеки США, яка містить жорсткі висловлювання в бік американських союзників у Європі.
Видання наголосило, що згідно зі словами Рубіо, США все ще розглядають європейські країни як союзників. Окрім того, посол США в НАТО Метью Вітакер, близький союзник Трампа, сказав у інтерв'ю Politico, що "американці не йдуть". Але Стубб зазначив, що коментарі Рубіо щодо Америки, яка перекладає тягар звичайної оборони на Європу, зосереджуючись на Західній півкулі та Азії, не так вже й відрізняються від минулорічних коментарів Венса.
"Я думаю, що ми знизили температуру в трансатлантичних відносинах. Ми поважаємо суверенний вибір країн", – сказав Стабб, зазначивши, що він розмовляв з Рубіо приблизно півгодини.
Коментарі Рубіо продемонстрували чіткий порядок пріоритетів для Вашингтона. За його словами номером першим є Західна півкуля, другим - Індо-Тихоокеанський регіон, а Європа це третій пріоритет. Стубб додав, що європейці повинні зрозуміти зміну в американській політиці.Президент Фінляндії також наголосив, що партнерство залишається незмінним. Військова інтеграція Фінляндії зі Сполученими Штатами передує членству в НАТО, і двостороння співпраця "краща, ніж будь-коли".
Він стверджує, що трансатлантичні відносини не закінчуються, а розвиваються до іншого балансу ролей.
"В інтересах Сполучених Штатів мати дуже сильні оборонні сили у Фінляндії, Швеції та Норвегії", – сказав Стубб, запропонувавши продовжувати співпрацю.