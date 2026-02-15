Президент Фінляндії розповів, чого очікувати від США

Згідно зі словами Рубіо, США все ще розглядають європейські країни як союзників.

Цього року представник США на Мюнхенській конференції з безпеки, державний секретар Марко Рубіо, зайняв менш агресивну позицію, ніж минулого року демонстрував віцепрезидент Джей Ді Венс.

Так, один з головних європейських посередників Трампа, президент Фінляндії Александер Стубб, розглядає її як зміну тону, а не суті.

"Американська зовнішня політика змінилася", – розповів Стубб виданню, вказавши на Стратегію національної безпеки США, яка містить жорсткі висловлювання в бік американських союзників у Європі.