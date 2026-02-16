росія посилює ядерне озброєння на кордоні з Фінляндією – міністр оборони

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що росія нарощує військові та ядерні сили в Арктиці та будує військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією.

Посадовець додав, що Арктика є "критичною" для європейської оборони в разі нападу з боку рф.

"Вони будують нові військові об'єкти вздовж нашого кордону, як і під час Холодної війни. Було б розумно спостерігати за Арктикою", – зазначив Гяккянен.

За його словами, свій найбільший стратегічний потенціал росія зосереджує в районі півострова Кола, що має площу 100 тисяч квадратних кілометрів, зокрема ядерну зброю, підводні човни та далекобійні бомбардувальники. Фінський міністр оборони наголосив на важливості посиленої пильності сил Альянсу на Крайній Півночі та зазначив, що збройні сили країни пристосовані до діяльності в арктичних умовах і готові ділитися своїм досвідом із союзниками по НАТО, щоби краще захистити регіон у разі загрози.

Фінляндія – одна з 19 держав-членів Європейського Союзу, яка бере участь у програмі SAFE (Security Action for Europe) для фінансування спільних оборонних закупівель. Остаточно позику розміром один мільярд доларів для Фінляндії мають затвердити міністри економіки ЄС 17 лютого.

Антті Гяккянен повідомив, що значна частина з одного мільярда фінансування піде на оснащення сухопутних сил країни бронетехнікою та безпілотниками.

Він також наголосив на тому, що європейським державам потрібні сили Сполучених Штатів, принаймні в короткостроковій перспективі. За його словами, хоча ініціатива про ядерне стримування з боку Європи є хорошою новиною, це не компенсує військових сил США.

"У довгостроковій перспективі було б краще, щоб європейці мали свої сильні можливості. Але в короткостроковій, і навіть середньостроковій перспективі, нам потрібні США. Це має вирішальне значення для європейської безпеки", – заявив очільник фінського оборонного відомства.