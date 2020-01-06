Замки України, які варто відвідати цього літа Інфографіка

Україна пишається своєю історичною спадщиною, неймовірною красою природи та архітектурою минулих років. Завдяки реставраційним роботам казкові замки та фортеці відтворюють первісний вигляд історичної пам’ятки, а завдяки археологам вдається розшукувати неймовірні докази існування зруйнованих пам’яток, які досі зберігаються в наших землях на протязі багатьох віків.

Фото: з вільних джерел

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