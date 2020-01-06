ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїна пишається своєю історичною спадщиною, неймовірною красою природи та архітектурою минулих років. Завдяки реставраційним роботам казкові замки та фортеці відтворюють первісний вигляд історичної пам’ятки, а завдяки археологам вдається розшукувати неймовірні докази існування зруйнованих пам’яток, які досі зберігаються в наших землях на протязі багатьох віків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Замки України, які варто відвідати цього літа
Інфографіка
Фото: з вільних джерел
Укрінформ пропонує підбірку замків та фортець, які збереглися на території нашої країни.
Нагадаємо, що Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в умовах адаптивного карантину дозволить доступ відвідувачів до всіх своїх локацій у понеділок, 1 червня.
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01 06 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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