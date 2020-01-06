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Замки України, які варто відвідати цього літа

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Україна пишається своєю історичною спадщиною, неймовірною красою природи та архітектурою минулих років. Завдяки реставраційним роботам казкові замки та фортеці відтворюють первісний вигляд історичної пам’ятки, а завдяки археологам вдається розшукувати неймовірні докази існування зруйнованих пам’яток, які досі зберігаються в наших землях на протязі багатьох віків.
Замки України, які варто відвідати цього літа Фото: з вільних джерел

Укрінформ пропонує підбірку замків та фортець, які збереглися на території нашої країни.

Нагадаємо, що Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в умовах адаптивного карантину дозволить доступ відвідувачів до всіх своїх локацій у понеділок, 1 червня.

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01 06 2020 14:20
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