Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа повернули у держвласність - САП
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратура в Telegram.
Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Запорізької області. Він задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" Дмитра Фірташа і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Йшлось про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі комбінату.
В САП підкреслили, що аналогічне рішення суд вже виносив у липні 2018 року. Законність того рішення підтвердила і апеляція.
Проте Верховний суд скерував справу на новий розгляд, задовольнивши таким чином скаргу компанії Фірташа.
Наразі суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та повернув ЗТМК у власність держави.
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