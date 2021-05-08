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Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа повернули у держвласність - САП

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Запорізької області
Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа повернули у держвласність - САП Фото: Reuters

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратура в Telegram.

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Запорізької області. Він задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" Дмитра Фірташа і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Йшлось про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі комбінату. 

В САП підкреслили, що аналогічне рішення суд вже виносив у липні 2018 року. Законність того рішення підтвердила і апеляція. 

Проте Верховний суд скерував справу на новий розгляд, задовольнивши таким чином скаргу компанії Фірташа. 

Наразі суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та повернув ЗТМК у власність держави. 

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05 08 2021 13:47
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