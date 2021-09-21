ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ межах пілотного проєкту працівникам Міністерства цифрової трансформації вже цього року можуть виплатити зарплату в е-гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зарплату в е-гривні працівникам Мінцифри можуть виплатити вже цьогоріч
Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року
Фото: з вільного доступу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" заявив директор департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук.
"Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року", – сказав Макарчук.
Як повідомлялося, Національний банк України почав досліджувати можливість випуску власної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні ще у 2016 році. У 2018 році було реалізовано пілотний проєкт із випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн.
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21 09 2021 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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