Зарплату в е-гривні працівникам Мінцифри можуть виплатити вже цьогоріч Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року

В межах пілотного проєкту працівникам Міністерства цифрової трансформації вже цього року можуть виплатити зарплату в е-гривні.

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Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" заявив директор департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук. "Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року", – сказав Макарчук. Як повідомлялося, Національний банк України почав досліджувати можливість випуску власної цифрової валюти (CBDC) – е-гривні ще у 2016 році. У 2018 році було реалізовано пілотний проєкт із випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. Читайте також: Україна четверта у рейтингу глобального індексу використання криптоактивів - Мінцифри

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