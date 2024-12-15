Засновник бренду Mango загинув в горах

В компанії заявили, що це був нещасний випадок.

Власник іспанського бренду одягу Mango і мільярдер Ісак Андік загинув у суботу внаслідок нещасного випадку, впавши з обриву під час під час походу з кількома членами сім'ї поблизу Барселони.

Про це повідомляється на сайті корпорації Mango.

"З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, внаслідок нещасного випадку, який стався цієї суботи. Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя Mango, залишивши глибокий слід завдяки своєму стратегічному баченню, надихаючому лідерству та непохитній відданості цінностям, які він сам сформував у нашій компанії", - йдеться в заяві.

Компанія знаходиться в Барселоні і працює з 1984 року, проте має магазини одягу по всьому світу.

В Mango подробиць про нещасний випадок не надали, але ЗМІ писали, що 71-річний чоловік помер внаслідок падіння під час походу з кількома членами сім'ї поблизу Барселони.