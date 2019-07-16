Заступник голови Офісу президента Пристайко виступив проти посилення люстрації

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко не підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію всіх чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

"Я розумію, чого хоче досягти президент. У нього є цікава ідея, яка, напевно, апелює до багатьох верств населення. Він, наприклад, сказав, що мріє про те, щоб в уряді були нові люди, які не пам'ятають, як було за Радянського Союзу. Мінімальні знання арифметики дозволяють порахувати вік цих людей, тож очевидно, що вони не могли працювати в попередніх урядах. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація", - сказав Пристайко, повідомляє LB.ua.

При цьому він висловив готовність покинути посаду, якщо таке рішення буде прийнято.

"Я не підтримую люстрацію кожного. Я вважаю, що спадкоємність має зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку", - сказав Пристайко, зазначивши, що президент знає про його позиції з цього питання.