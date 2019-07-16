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Заступник голови Офісу президента Пристайко виступив проти посилення люстрації

"Спадкоємність має зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку"
Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко не підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію всіх чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
Заступник голови Офісу президента Пристайко виступив проти посилення люстрації Фото:antikor.com.ua

"Я розумію, чого хоче досягти президент. У нього є цікава ідея, яка, напевно, апелює до багатьох верств населення. Він, наприклад, сказав, що мріє про те, щоб в уряді були нові люди, які не пам'ятають, як було за Радянського Союзу. Мінімальні знання арифметики дозволяють порахувати вік цих людей, тож очевидно, що вони не могли працювати в попередніх урядах. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація", - сказав Пристайко, повідомляє LB.ua.

При цьому він висловив готовність покинути посаду, якщо таке рішення буде прийнято.

"Я не підтримую люстрацію кожного. Я вважаю, що спадкоємність має зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку", - сказав Пристайко, зазначивши, що президент знає про його позиції з цього питання.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".

 

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16 07 2019 13:40
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