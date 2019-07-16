Заступник голови Офісу президента Пристайко виступив проти посилення люстрації
"Я розумію, чого хоче досягти президент. У нього є цікава ідея, яка, напевно, апелює до багатьох верств населення. Він, наприклад, сказав, що мріє про те, щоб в уряді були нові люди, які не пам'ятають, як було за Радянського Союзу. Мінімальні знання арифметики дозволяють порахувати вік цих людей, тож очевидно, що вони не могли працювати в попередніх урядах. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація", - сказав Пристайко, повідомляє LB.ua.
При цьому він висловив готовність покинути посаду, якщо таке рішення буде прийнято.
"Я не підтримую люстрацію кожного. Я вважаю, що спадкоємність має зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку", - сказав Пристайко, зазначивши, що президент знає про його позиції з цього питання.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".
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