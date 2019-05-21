Заступниця Гройсмана готова очолити Кабмін у перехідний період
"Наскільки я знаю з законодавства, в такому випадку це рішення президента, повинен бути указ щодо того, хто буде виконувати обов'язки прем'єра, якщо буде проголосована відставка уряду. Відмовлятися від відповідальності я не звикла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на питання, чи готова вона очолити уряд в перехідний період. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вона також зазначила, що їй вже надійшли пропозиції щодо участі в парламентських виборах, але говорити, від яких саме політсил, поки не готова.
Климпуш-Цинцадзе додала, що має намір робити все, щоб нова урядова команда продовжувала всі колишні починання в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
На питання, чи погодиться вона на посаду в новому уряді на діючій позиції або в якомусь іншому статусі, наприклад, міністра оборони, віце-прем'єр відповіла, що "нехай спочатку запропонують".
Раніше Климпуш-Цинцадзе заявила, що має намір брати участь в парламентських виборах.
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.
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