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Завтра набирають чинності посилені карантинні правила

З 6 грудня обмеження стають жорсткішими для невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" областях, - але перебувати на вулиці без документів заборонено всім
Завтра набирають чинності посилені карантинні правила Фото: МВС
"Жовтий" сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо. Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів
 
 
За матеріалами офіційних сайтів.
 
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05 12 2021 10:41
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