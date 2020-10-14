Збірна України перемогла Іспанію в Лізі Націй
Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві. Гол на 76-й хвилині забив футболіст Віктор Циганков, повідомляє "Громадське".
Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Минулий матч з іспанцями у другому турі Ліги Націй українці програли з рахунком 4:0.
Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.
Матч відбувся на тлі значних кадрових проблем української збірної — через інфікування гравців коронавірусом і травми. У паралельному матчі Німеччина та Швейцарія зіграли в нічию 3-3.
Попереду в української збірної ще дві гри — з командами Швейцарії та Німеччини.
Збірну з перемогою «над однією з найсильніших збірних світу» привітав президент Володимир Зеленський.
«У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли й нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України й перемогли. Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно», — написав глава держави.
Нагадаємо, що раніше Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
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