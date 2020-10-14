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Збірна України перемогла Іспанію в Лізі Націй

Попереду в української збірної ще дві гри — з командами Швейцарії та Німеччини.
Національна збірна України з футболу з рахунком 1:0 перемогла команду Іспанії у важливому матчі Ліги Націй. Цим Україна заробила вже шість очок у турнірній таблиці.
Збірна України перемогла Іспанію в Лізі Націй Фото: AFP/Getty Images

Поєдинок відбувався у спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві. Гол на 76-й хвилині забив футболіст Віктор Циганков, повідомляє "Громадське".

Це був четвертий тур групового етапу Ліги Націй. До цього в України була одна перемога і дві поразки. Минулий матч з іспанцями у другому турі Ліги Націй українці програли з рахунком 4:0.

Зараз українська збірна перебуває на третьому місці в групі, однак має однакову кількість очок зі збірною Німеччини.

Матч відбувся на тлі значних кадрових проблем української збірної — через інфікування гравців коронавірусом і травми. У паралельному матчі Німеччина та Швейцарія зіграли в нічию 3-3.

Попереду в української збірної ще дві гри — з командами Швейцарії та Німеччини.

Збірну з перемогою «над однією з найсильніших збірних світу» привітав президент Володимир Зеленський.

«У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли й нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України й перемогли. Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно», — написав глава держави.

Нагадаємо, що раніше Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

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14 10 2020 09:12
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