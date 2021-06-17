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Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі футбольного Євро-2020

Успіх "синьо-жовтим" принесли голи Андрія Ярмоленка, який відзначився на 29-й хвилині, та Романа Яремчука (34)
Збірна України з футболу здобула першу перемогу на XVI чемпіонаті Європи.
Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі футбольного Євро-2020 Фото: Ukrinform
У другому турі групової стадії Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на "Арені Націонале" в Бухаресті (Румунія) обіграли національну команду Північної Македонії - 2:1, передає Укрінформ.
 
Успіх "синьо-жовтим" принесли голи Андрія Ярмоленка, який відзначився на 29-й хвилині, та Романа Яремчука (34). У македонців м'яч на добиванні після пенальті забив Аліоскі (57).
 
На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.
 
В іншому матчі квартету С в Амстердамі о 22.00 зійдуться футболісти Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.
 
Турнірне становище: Австрія - 3 очки (після 1 гри), Нідерланди - 3 (1), Україна - 3 (2), Північна Македонія - 0 (2).
 
У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах.
 
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.
 
Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).
 
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17 06 2021 17:57
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