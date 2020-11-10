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Збірна України програла Німеччині з рахунком 1:2 у Лізі націй

В іншому матчі групи Іспанія на своєму полі мінімально обіграла Швейцарію з рахунком 1:0
На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив захисник гостей Матіас Гінтер.
Збірна України програла Німеччині з рахунком 1:2 у Лізі націй Ілюстрація: uefa.com

Збірна України з футболу програла з рахунком 1:2 в Києві команді Німеччини в матчі групи 4 елітного дивізіону А Ліги націй УЄФА, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив захисник гостей Матіас Гінтер. На початку другого тайму півзахисник "Баварії" Леон Горецька подвоїв перевагу збірної Німеччини.

На 77-й хвилині Руслан Малиновський з пенальті відіграв один м'яч для команди Андрія Шевченка. Але цей гол став останнім у матчі.

В іншому матчі групи Іспанія на своєму полі мінімально обіграла Швейцарію з рахунком 1:0.

Після трьох турів Іспанія лідирує в групі з 7 набраними очками. Німеччина набрала 5 очок, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Нагадаємо, що збірна України зазнала найбільшої поразки в історії - 1:7 від Франції на "Стад де Франс".

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11 10 2020 10:42
ТЕГИ: УЄФА, футбол
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