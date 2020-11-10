Збірна України програла Німеччині з рахунком 1:2 у Лізі націй
Збірна України з футболу програла з рахунком 1:2 в Києві команді Німеччини в матчі групи 4 елітного дивізіону А Ліги націй УЄФА, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На 20-й хвилині рахунок у матчі відкрив захисник гостей Матіас Гінтер. На початку другого тайму півзахисник "Баварії" Леон Горецька подвоїв перевагу збірної Німеччини.
На 77-й хвилині Руслан Малиновський з пенальті відіграв один м'яч для команди Андрія Шевченка. Але цей гол став останнім у матчі.
В іншому матчі групи Іспанія на своєму полі мінімально обіграла Швейцарію з рахунком 1:0.
Після трьох турів Іспанія лідирує в групі з 7 набраними очками. Німеччина набрала 5 очок, Україна - 3, Швейцарія - 1.
Нагадаємо, що збірна України зазнала найбільшої поразки в історії - 1:7 від Франції на "Стад де Франс".
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