Збірна України U19 дізналася опонентів в елітраунді відбору Євро-2022
Наша команда потрапила до групи 6, де зустрінуться зі збірними Нідерландів, Норвегії та Сербії, повідомляє
Укрінформ з посиланням на пресслужбу УАФ.
Міні-турнір проходитиме з 23-го по 29 березня у Нідерландах.
Раніше у кваліфікаційному раунді відобору Україна перемогла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2).
Євро-2022 (U19). Елітраунд відбору:
Група 1: Туреччина, Угорщина, Ізраїль, Шотландія.
Група 2: Франція, Боснія і Герцеговина, Чехія, Швеція.
Група 3: Португалія, Англія, Ірландія, Вірменія.
Група 4: Хорватія, Грузія, Румунія, Ісландія.
Група 5: Італія, Бельгія, Фінляндія, Німеччина.
Група 6: Нідерланди, УКРАЇНА, Норвегія, Сербія.
Група 7: Росія, Данія, Іспанія, Австрія.
До фінального турніру Євро-2022 (U19) , що проходитиме з 18 червня по 1 липня, вийдуть переможці квартетів. Збірна Словаччини здобула пряму перепустку правах господаря турніру.
Додамо, що п'ять найсильніших збірних Євро-2022 (U19) отримають путівки на чемпіонат світу-2023 (U20) в Індонезії.
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