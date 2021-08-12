Збірна України U19 дізналася опонентів в елітраунді відбору Євро-2022 Раніше у кваліфікаційному раунді відобору Україна перемогла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2)

Під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА у швейцерському Ньйоні суперників в елітному раунді відбору чемпіонату Європи-2022 отримала юнацька збірна України U19 (гравці 2003 року народження).

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Наша команда потрапила до групи 6, де зустрінуться зі збірними Нідерландів, Норвегії та Сербії, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу УАФ. Міні-турнір проходитиме з 23-го по 29 березня у Нідерландах. Раніше у кваліфікаційному раунді відобору Україна перемогла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2). Євро-2022 (U19). Елітраунд відбору: Група 1: Туреччина, Угорщина, Ізраїль, Шотландія. Група 2: Франція, Боснія і Герцеговина, Чехія, Швеція. Група 3: Португалія, Англія, Ірландія, Вірменія. Група 4: Хорватія, Грузія, Румунія, Ісландія. Група 5: Італія, Бельгія, Фінляндія, Німеччина. Група 6: Нідерланди, УКРАЇНА, Норвегія, Сербія. Група 7: Росія, Данія, Іспанія, Австрія. До фінального турніру Євро-2022 (U19) , що проходитиме з 18 червня по 1 липня, вийдуть переможці квартетів. Збірна Словаччини здобула пряму перепустку правах господаря турніру. Додамо, що п'ять найсильніших збірних Євро-2022 (U19) отримають путівки на чемпіонат світу-2023 (U20) в Індонезії. Читайте також: Наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ

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