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Збірна України U19 дізналася опонентів в елітраунді відбору Євро-2022

Раніше у кваліфікаційному раунді відобору Україна перемогла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2)
Під час жеребкування в штаб-квартирі УЄФА у швейцерському Ньйоні суперників в елітному раунді відбору чемпіонату Європи-2022 отримала юнацька збірна України U19 (гравці 2003 року народження).
Збірна України U19 дізналася опонентів в елітраунді відбору Євро-2022 Фото: з вільних джерел

Наша команда потрапила до групи 6, де зустрінуться зі збірними Нідерландів, Норвегії та Сербії, повідомляє 

Укрінформ з посиланням на пресслужбу УАФ.

Міні-турнір проходитиме з 23-го по 29 березня у Нідерландах. 

Раніше у кваліфікаційному раунді відобору Україна перемогла Мальту (4:2) та Фінляндію (2:1), а також зіграла внічию з Польщею (2:2). 

Євро-2022 (U19). Елітраунд відбору:

Група 1: Туреччина, Угорщина, Ізраїль, Шотландія.

Група 2: Франція, Боснія і Герцеговина, Чехія, Швеція.

Група 3: Португалія, Англія, Ірландія, Вірменія.

Група 4: Хорватія, Грузія, Румунія, Ісландія.

Група 5: Італія, Бельгія, Фінляндія, Німеччина.

Група 6: Нідерланди, УКРАЇНА, Норвегія, Сербія.

Група 7: Росія, Данія, Іспанія, Австрія.

До фінального турніру Євро-2022 (U19) , що проходитиме з 18 червня по 1 липня, вийдуть переможці квартетів. Збірна Словаччини здобула пряму перепустку правах господаря турніру.

Додамо, що п'ять найсильніших збірних Євро-2022 (U19) отримають путівки на чемпіонат світу-2023 (U20) в Індонезії. 

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08 12 2021 15:41
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