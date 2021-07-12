Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ

Після 17-ти турів "Колос" посідає у турнірній таблиці дев'яте місце
Українська Прем’єр-ліга та Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізували підсумки 17-го туру чемпіонату країни.
Наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ Ярослав Вишняк Фото: З вільних джерел

Як повідомляє пресслужба УПЛ, найкращим тренером став 39-річний наставник ковалівського "Колоса" Ярослав Вишняк, передає Укрінформ. 

"Нещодавно"«Колос" визначився з головним тренером. Ковалівський клуб значно стабілізував свої результати, що підтвердив виїзною перемогою на чужлму полі над  харківським "Металістом 1925" - 1:0. 10 очок з 12-ти можливих набрав "Колос" за останні чотири тури. За останній місяць підопічні Вишняка значно поліпшили свої виїзні результати - сім із 11-ти очок", - зазначається у повідомленні. 

Після 17-ти турів "Колос" посідає у турнірній таблиці дев'яте місце.

Нагадаємо, що Саррі відмовився очолити футбольний клуб "Фіорентина"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 12 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.