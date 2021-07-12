СПОРТ НОВИНИУкраїнська Прем’єр-ліга та Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізували підсумки 17-го туру чемпіонату країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ
Після 17-ти турів "Колос" посідає у турнірній таблиці дев'яте місце
Ярослав Вишняк Фото: З вільних джерел
Як повідомляє пресслужба УПЛ, найкращим тренером став 39-річний наставник ковалівського "Колоса" Ярослав Вишняк, передає Укрінформ.
"Нещодавно"«Колос" визначився з головним тренером. Ковалівський клуб значно стабілізував свої результати, що підтвердив виїзною перемогою на чужлму полі над харківським "Металістом 1925" - 1:0. 10 очок з 12-ти можливих набрав "Колос" за останні чотири тури. За останній місяць підопічні Вишняка значно поліпшили свої виїзні результати - сім із 11-ти очок", - зазначається у повідомленні.
Після 17-ти турів "Колос" посідає у турнірній таблиці дев'яте місце.
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