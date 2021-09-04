СПОРТ НОВИНИКолишній тренер туринського "Ювентуса" Мауріціо Саррі відмовився від посади головного наставника іншої футбольної команди Серії А - "Фіорентини".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саррі відмовився очолити футбольний клуб "Фіорентина"
Нині Саррі перебуває у творчій відпустці
Мауріціо Саррі Фото: Football.ua
Керівництво о флорентійців зв'язалося з 62-річним наставником, але він відхилив пропозицію, повідомляє "Укрінформ".
Нині Саррі перебуває у творчій відпустці. Фахівець також може очолити "Рому" та "Наполі".
Як повідомлялося, "Ювентус" має виплатити Сарри та його помічникам майже 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Луческу визнали найкращим тренером 20 туру чемпіонату України з футболу
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 04 2021 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все