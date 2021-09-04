Саррі відмовився очолити футбольний клуб "Фіорентина"

Колишній тренер туринського "Ювентуса" Мауріціо Саррі відмовився від посади головного наставника іншої футбольної команди Серії А - "Фіорентини".

Керівництво о флорентійців зв'язалося з 62-річним наставником, але він відхилив пропозицію, повідомляє "Укрінформ".

Нині Саррі перебуває у творчій відпустці. Фахівець також може очолити "Рому" та "Наполі".

Як повідомлялося, "Ювентус" має виплатити Сарри та його помічникам майже 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Луческу визнали найкращим тренером 20 туру чемпіонату України з футболу