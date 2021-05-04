Луческу визнали найкращим тренером 20 туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає Укрінформ.
"Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу підкреслює, що, перемігши "Олександрію" (2:1), "Динамо" зберігає відрив від найближчого переслідувача у сім очок. Це була п'ята поспіль перемога киян в чемпіонаті. У складній ігровій ситуації (скасуванно гол, обстріляний каркас воріт) Луческу зумів переломити хід гри. Удев'яте в чемпіонаті гравець, якого він випускає на заміну (цього разу Жерсон Родрігес) відзначається голом. Це - найкращий тренерський показник за "Джокерами" у сезоні з істотним відривом", - зазначається у повідомленні.
У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє 10 квітня з "Дніпром-1".
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