Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Луческу визнали найкращим тренером 20 туру чемпіонату України з футболу

Наставник футболістів київського "Динамо" Мірча Луческу став найкращим тренером 20-го туру чемпіонату Украині серед клубів Прем'єр-ліги.
Луческу визнали найкращим тренером 20 туру чемпіонату України з футболу Мірча Луческу. Фото: footboom.com

Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає Укрінформ. 

"Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу підкреслює, що, перемігши "Олександрію" (2:1), "Динамо" зберігає відрив від найближчого переслідувача у сім очок. Це була п'ята поспіль перемога киян в чемпіонаті. У складній ігровій ситуації (скасуванно гол, обстріляний каркас воріт) Луческу зумів переломити хід гри. Удев'яте в чемпіонаті гравець, якого він випускає на заміну (цього разу Жерсон Родрігес) відзначається голом. Це - найкращий тренерський показник за "Джокерами" у сезоні з істотним відривом", - зазначається у повідомленні.

У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє 10 квітня з "Дніпром-1".

Читайте також: Луческу: В "Динамо" хочу допомогти розкритися талановитій молоді

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2021 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.