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Збірна України здобула третє місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

"Синьо-жовті" здобули 5 медалей у десяти вагових категоріях - 1 золоту 1 срібну та 3 бронзові
На молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія) завершилися змагання серед представників вільного стилю.
Збірна України здобула третє місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби Фото: ukrwrestling.com.ua.
Збірна України за підсумками турніру посіла третє місце в загальнокомандному заліку континентальної першості, повідомляє Укрінформ.
 
"Синьо-жовті" здобули 5 медалей у десяти вагових категоріях - 1 золоту 1 срібну та 3 бронзові.
 
Нагадаємо, що переможцем першості Європи став Микита Зубаль з Херсону (вагова категорія до 65 кг), срібним призером - Іван Примаченко з Полтави (97 кг). "Бронзу" виграли Вадим Цуркан з Київщини (74 кг), Назар Додь з Хмельницького (86 кг) та Денис Сагалюк з Івано-Франківська (92 кг).
 
Загальний залік виграла команда Грузії (1 золота, 4 срібні, 3 бронзові нагороди), на другому місці - збірна Вірменії (3, 1, 1). Загалом в італійській столиці виступали борці 30-ти країн.
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04 07 2022 11:58
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