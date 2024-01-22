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Зеленський назвав історично населені українцями території в росії

22 січня 2024, 13:25
Зеленський назвав історично населені українцями території в росії
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, які проживають на історично населених ними землях: Кубань, Стародубщина, Слобожанщина.

Про це йдеться в указі президента України "Про історично населені українцями території російської федерації" (№17/2024 від 22 січня 2024 року). 

"Кабінету міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в російській федерації, у тому числі на історично населених ними землях: Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф", - написано в указі. 

Також доручено президентом передбачити:

  • опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;

  • активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

  • розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;

  • забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

  • висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ України має врахувати положення цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Зеленський мотивує свій указ тим, що "Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф".

Зеленський вважає необхідним дотримання росією міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, що проживають на її територіях, у тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав, доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання.

Зранку стало відомо, що Зеленський внесе два закони: про множинне громадянство і про історично населені українцями території рф.

 

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