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Зеленський внесе законопроєкт щодо множинного громадянства

22 січня 2024, 10:25
Зеленський внесе законопроєкт щодо множинного громадянства
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський сьгодні має внести до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Про це він сказав під час привітання з нагоди Дня Соборності

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", - заявив Зеленський. 

Нагадаємо, що зранку Зеленський привітав українців з Днем соборності.

Це означає, що українці зможуть бути громадянином (громадянкою) двох чи більше країн.

зеленськийзаконопроєктмножинне громадянство

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