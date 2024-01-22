Зеленський внесе законопроєкт щодо множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський сьгодні має внести до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Про це він сказав під час привітання з нагоди Дня Соборності

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що зранку Зеленський привітав українців з Днем соборності.

Це означає, що українці зможуть бути громадянином (громадянкою) двох чи більше країн.