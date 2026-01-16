Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Україні вступив у силу закон про множинне громадянство

16 січня 2026, 17:05
В Україні вступив у силу закон про множинне громадянство
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Відтепер іноземці можуть стати українцями і купувати землю.

Від сьогодні, 16 січня, законопроєкт визначає множинне громадянство як одночасне належання особи до громадянства двох або більше держав. На території України така особа визнається виключно громадянином України.

Законом встановлено, що множинне громадянство не поширюється на громадян рф і держав, які не визнають територіальної цілісності України. Кабінет Міністрів отримав повноваження формувати перелік іноземних держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що пріоритет надаватиметься країнам, які підтримують Україну під час війни. За його словами, першочергово це держави ЄС, де проживає більшість українців, а також США. До переліку можуть увійти Німеччина, Польща, Чехія, країни Балтії та Канада.

Закон дозволяє українцям за кордоном та іноземцям отримувати другий паспорт або українське громадянство без відмови від попереднього, хоча із певними обмеженнями. Одразу після набуття громадянства особа може купувати землі сільськогосподарського призначення, тоді як питання соціального забезпечення, освіти та медицини для таких громадян поки залишається відкритим.

Нагадаємо, перша спроба запровадити множинне громадянство в Україні відбулася у грудні 2021 року, але вона не увінчалася успіхом.

Нагадаємо, що у листопаді Кабмін визначив перші п'ять країн, жителі яких зможуть отримати український паспорт за множинним громадянством.

 

Українамножинне громадянство

