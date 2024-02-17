Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з прем'єркою Данії гарантії безпеки

17 лютого 2024, 14:13
Зеленський обговорив з прем'єркою Данії гарантії безпеки
Зустріч пройшла у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч пройшла у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Сторони також скоординували кроки щодо безпекової угоди та обговорили можливі дати підписання.

Зеленський та Фредеріксен приділили особливу увагу оборонній підтримці України, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами. Також ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Також темою переговорів була підготовка до першого миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на одній з панелей конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала росія.

Зеленський назвав "правильним" рішення військового командування про вихід українських підрозділів з Авдіївки, щоб зберегти життя людей.

Мюнхенська конференціяЗеленський.

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється