Зеленський обговорив з прем'єркою Данії гарантії безпеки

Зустріч пройшла у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч пройшла у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зеленський подякував Данії за 14 пакетів оборонної підтримки.

Сторони також скоординували кроки щодо безпекової угоди та обговорили можливі дати підписання.

Зеленський та Фредеріксен приділили особливу увагу оборонній підтримці України, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами. Також ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Також темою переговорів була підготовка до першого миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на одній з панелей конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала росія.

Зеленський назвав "правильним" рішення військового командування про вихід українських підрозділів з Авдіївки, щоб зберегти життя людей.