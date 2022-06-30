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Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення

Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року
Президент 30 червня підписав закон (законопроект № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування". Документ набирає чинності з 1 липня у повному обсязі.
Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення Фото: УкрМедіа
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграмі.
 
Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року. Це означає, що з 1 липня скасовується пільгове розмитнення авто.
 
"Нагадаю, що закон звільняє від будь-яких податків електрокари", - нагадав Гетманцев.
 
Внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн. За цей період було ввезено понад 119 тисяч автомобілів, при цьому фіксувалися непоодинокі випадки ввезення авто преміум-класу.
 
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30 06 2022 13:15
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