росія планує дві великі наступальні кампанії, три вже провалилися – Зеленський
17 вересня 2025, 08:55
Заяви ворога про окупацію нових земель - "брехня та маніпуляції"
росіяни планують "дві важкі наступальні кампанії", а три попередніх "вже провалилися, що стало дуже важливим сигналом".
Про це в інтерв'ю Sky News розповів президент України Володимир Зеленський.
Він назвав "брехнею та маніпуляціями" розповіді кремля про те, що їм вдасться захопити український Схід та окупувати місто Суми. Цей меседж Президент доносив до європейських партнерів та у Білому домі.
Ворог, як стверджує глава держави, відчуває напруження через велику кількість жертв та втраченої техніки. Українська армія в цей момент потребує ще більше озброєння та фінансової підтримки, яка піде на військову промисловість. За умови належної допомоги Україна "витримає ще дві наступальні кампанії рф".