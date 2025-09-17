Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія планує дві великі наступальні кампанії, три вже провалилися – Зеленський

17 вересня 2025, 08:55
росія планує дві великі наступальні кампанії, три вже провалилися – Зеленський
Заяви ворога про окупацію нових земель - "брехня та маніпуляції"
росіяни планують "дві важкі наступальні кампанії", а три попередніх "вже провалилися, що стало дуже важливим сигналом".
 
Про це в інтерв'ю Sky News розповів президент України Володимир Зеленський.
 
Він назвав "брехнею та маніпуляціями" розповіді кремля про те, що їм вдасться захопити український Схід та окупувати місто Суми. Цей меседж Президент доносив до європейських партнерів та у Білому домі.
 
Ворог, як стверджує глава держави, відчуває напруження через велику кількість жертв та втраченої техніки. Українська армія в цей момент потребує ще більше озброєння та фінансової підтримки, яка піде на військову промисловість. За умови належної допомоги Україна "витримає ще дві наступальні кампанії рф". 

 

Волдимир Зеленськийвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється