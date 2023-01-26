Зеленський провів засідання Ставки

Обговорювали, зокрема ракетні загрози.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, йдеться на сайті глави держави.

Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

Також обговорювались питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки росії та заходи для протидії майбутнім загрозам.

Нагадаємо, 26 січня росією було нанесено 13-й ракетний удар по Україні. Через масовану ракетну й дронову атаку в Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії.