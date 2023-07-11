Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку масштабного вторгнення росії прибув до Вільнюса.
Про це повідомляє LRT.
Літак із президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською на борту приземлився в аеропорту литовської столиці близько 15:45.
Сьогодні у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО, в якому бере участь і Україна.
Київ прагне отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. Водночас Україна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення війни з росією.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО.