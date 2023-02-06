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ПОЛІТИКА

Зеленський цього тижня може відвідати Брюссель – FT

06 лютого 2023, 16:11
Зеленський цього тижня може відвідати Брюссель – FT
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт у Брюсселі цього тижня.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання заявили, що в ЄС готуються до цієї поїздки, однак безпекові проблеми можуть їй перешкодити.

Очікується, що під час візиту Зеленський виступить на спеціальній сесії Європейського парламенту.

Минулого тижня, під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС глава держави, відповідаючи на питання про перспективу візиту до Брюсселя, наголосив на стурбованості питаннями безпеки, пов’язаними із такою поїздкою.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", – сказав Зеленський журналістам, коментуючи можливе відрядження.

Єдиним закордонним візитом українського президента після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року стала груднева поїздка до Вашингтона, де він провів переговори з президентом США Джо Байденом і виступив на спільному засіданні Конгресу. Якщо Зеленський поїде до Брюсселя, то це буде його другий візит за межі України з початку війни.

Видання зазначає, що потенційна поїздка може відбутися у час підготовки до широкомасштабної атаки російських військ.

У четвер, 9 лютого, 27 лідерів ЄС мають зустрітися в Брюсселі на саміті, де обговорюватимуться Україна, міграція та реакція блоку на Закон США про скорочення інфляції.

Водночас, у той час, як в Єврокомісії рішуче виступають за вступ України до Європейського Союзу, деякі європейські держави набагато обережніше ставляться до плану, який обговорювався минулого тижня на зустрічі в Києві між українським урядом і єврокомісарами.

Брюсельзеленський

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