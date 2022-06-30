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Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення
Рада нацбезпеки і оборони затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський ввів його у дію.
Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів Фото: з вільних джерел
Інформацію подано в указі президента від 29 червня.
 
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення", - про це йдеться в указі.
 
Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.
 
Так, він ведеться в електронній формі державною мовою.
 
До реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.
 
Зазначається, що реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.
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30 06 2022 11:21
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