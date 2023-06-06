Зеленський звернувся до лідерів "Бухарестської дев'ятки"

Як зазначив президент, росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.

росіяни підривом дамби Каховської ГЕС спричинили найбільшу рукотворну екологічна катастрофу в Європі за десятки років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки" в день, коли рф підірвала Каховську ГЕС.

"На жаль, уже понад рік росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами - фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними", - повідомив він.

Як зазначив президент, росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. "Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років", - додав він.

Водночас Зеленський зауважив: "Хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Це віра господарів росії у те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість – це основна надія й ставка терористів".

"Більше ніякої слабкості в Європі стосовно зла агресії! Більше ніякої невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І, безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", - упевнений президент України.

"Цього року у Вільнюсі на саміті НАТО варто вже показати, що декларовані цінності НАТО і реальні цінності НАТО не відрізняються", - зазначив Зеленський.

На думку українського президента, "варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити тільки запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли і в результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".

"Коли це буде, це одразу позбавить російський реваншизм його мети. Той, хто руйнує, сам має зруйнуватися. Терор має програти", - переконаний глава Української держави.

"Бухарестська дев'ятка" - об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військового співробітництва між країнами східного флангу НАТО.

До складу об'єднання входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів, переважно на окупованій території.