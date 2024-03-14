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"Зерновий коридор" у Чорному морі почав працювати цілодобово

14 березня 2024, 20:28
Фото: РБК-Україна
Український морський коридор почав працювати цілодобово від минулого тижня.

Про це оголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Військово-морські сили Збройних сил України надали відповідні дозволи. 

"Коридор має ще, мінімум, 20% обсягів збільшення", заявив Васьков.

За його словами, протягом двох-трьох тижнів планують відновити контейнерні перевезення морським коридором.

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери – ред.). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери – це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", – додав заступник міністра.

Також в Мінвідновлення сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці – залізничне поромне сполучення.

В кінці року ми писали, що через новий морський коридор Україна вивезла 10 млн тонн вантажів.

 

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