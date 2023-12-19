Через новий морський коридор Україна вивезла 10 млн тонн вантажів

З серпня місяця вдалось збільшити обсяг агропродукції: з 278 тисяч тонн у перший місяць роботи коридору до 5 млн тонн за поточний.

Так, з початку серпня новим коридором у Чорному морі прослідували понад 300 кораблів, які перевезли 10 млн вантажів з України.

Про це сьогодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури написало на Facebook-сторінці.

"Експорт 10 млн тонн вантажів – результат роботи українського коридору Чорним морем. 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу", - йдеться в дописі.

За чотири місяці роботи коридору було розширено номенклатуру вантажів, які Україна експортує морем. При цьому істотно збільшився обсяг агропродукції: з 278 тисяч тонн у перший місяць до майже 5 млн зараз.

"Попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру тимчасовий український морський коридор працює. Від моменту запуску порти Одещини прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом", – додали в міністерстві.

В жовтні стало відомо, що Україна запустить "зерновий коридор" через Молдову в Румунію.