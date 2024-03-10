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Україна змогла відправити більше тисячі суден морським коридором – посол США

10 березня 2024, 11:58
Україна змогла відправити більше тисячі суден морським коридором – посол США
Фото: РБК-Україна
Було доставлено майже 30 млн тонн вантажів, здебільшого агропродукцію.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі X (Twitter).

Україна відправила 1005 кораблів гуманітарним коридором у Чорному морі. 

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 млн тонн вантажу, включаючи зерно", – йдеться в дописі. 

Попри війну росії в Україні Київ продовжує підтримувати робочі місця і бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

В лютому експорт морським коридором побив рекорди з початку повномасштабного вторгнення рф: вантажі перевозилися в 42 країни.

Крім того, Україна має запустити "зерновий коридор" через Молдову в Румунію.

 

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