Україна змогла відправити більше тисячі суден морським коридором – посол США
Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі X (Twitter).
Україна відправила 1005 кораблів гуманітарним коридором у Чорному морі.
"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 млн тонн вантажу, включаючи зерно", – йдеться в дописі.
Попри війну росії в Україні Київ продовжує підтримувати робочі місця і бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.
В лютому експорт морським коридором побив рекорди з початку повномасштабного вторгнення рф: вантажі перевозилися в 42 країни.
Крім того, Україна має запустити "зерновий коридор" через Молдову в Румунію.