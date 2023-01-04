Жодна розвідка світу не припускала, що Україна вистоїть у війні – секретар РНБО

Жодна західна розвідка до повномасштабного вторгнення не припускала, що Україна вистоїть у війні проти росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю під час телемарафону.

За його словами, представники "різних спецструктур" країн-партнерів приїжджали до Києва та прогнозували окупацію України, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

"Це те, що вони нам говорили. Я їм відповідав, що ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова зовсім. Вони всі вважали, що ми не матимемо таких здібностей", – заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на кожній зустрічі партнери попереджали про загрозу фізичної ліквідації вищого керівництва держави. Через це вони завжди пропонували евакуацію.

За його словами, росіяни планували до 7 березня захопити Київ та Лівобережжя України.

Вторгнення росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був по всій території України. З того моменту російські окупанти, заходячи на українські землі, вчиняли різні звірства: катували людей, розстрілювали їх, убивали, ґвалтували, а також грабували будинки українців.

Станом на 1 січня Збройні сили України звільнили 40% територій, які росія окупувала після повномасштабного вторгнення. Сили оборони також звільнили 28% територій, захоплених противником з 2014 року.