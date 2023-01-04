Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Жодна розвідка світу не припускала, що Україна вистоїть у війні – секретар РНБО

04 січня 2023, 19:57
Жодна розвідка світу не припускала, що Україна вистоїть у війні – секретар РНБО
Данілов
Жодна західна розвідка до повномасштабного вторгнення не припускала, що Україна вистоїть у війні проти росії.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю під час телемарафону.
 
За його словами, представники "різних спецструктур" країн-партнерів приїжджали до Києва та прогнозували окупацію України, ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.
 
"Це те, що вони нам говорили. Я їм відповідав, що ви просто нас не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб у вас було розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова зовсім. Вони всі вважали, що ми не матимемо таких здібностей", – заявив Данілов.
 
Секретар РНБО зазначив, що на кожній зустрічі партнери попереджали про загрозу фізичної ліквідації вищого керівництва держави. Через це вони завжди пропонували евакуацію.
 
За його словами, росіяни планували до 7 березня захопити Київ та Лівобережжя України.
 
Вторгнення росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був по всій території України. З того моменту російські окупанти, заходячи на українські землі, вчиняли різні звірства: катували людей, розстрілювали їх, убивали, ґвалтували, а також грабували будинки українців.
 
Станом на 1 січня Збройні сили України звільнили 40% територій, які росія окупувала після повномасштабного вторгнення. Сили оборони також звільнили 28% територій, захоплених противником з 2014 року.
 
РНБОвійна росії з УкраїноюОлексій Данілов

Останні матеріали

Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Переклад iPress – 02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється