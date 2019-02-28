Журналіст звільнився з ZIKу через "сповідь" Гладковського

"З різних джерел мені стало відомо: власник ZIKу Петро Димінський домовився з людьми Порошенка про інформаційну співпрацю"

Журналіст телеканалу ZIK Олексій Братущак звільнився з нього через, за його словами, інформаційну співпрацю між власником ZIKу Петром Димінським та оточенням Петра Порошенка.

"З різних джерел мені стало відомо: власник ZIKу Петро Димінський домовився з людьми Порошенка про інформаційну співпрацю. Сам Димінський відверто розповідав про це людям, які відвідували його за кордоном", - написав Братущак у блозі, повідомляє "Українська правда".

Після цієї ймовірної співпраці журналіст помітив збільшення трансляцій "діяльності" Порошенка, підвищення фінансування телеканалу, появу цензури та зауважив на виборі запрошених гостей.

Серед останніх був - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко, якого підозрюють у володінні будинками під Києвом вартістю в мільйони доларів, а у його дружини та доньки наявність російського громадянства. Після цих звинувачень він з’явився на телеканалі ZIK, щоб спробувати їх спростувати.

Другий гість - заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони і один із найближчих соратників Порошенка Олег Гладковський. Його запросили на телеканал відразу після публікації розслідування про його сина Ігоря. Журналісти стверджують, що Ігор Гладковський був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. В ефірі ZIKу Гладковський-старший також заявив про непричетність себе та сина до звинувачень у розкраданні.

"На жаль, ZIK використали для найбільш брудних зашкварів. Які навіть для "Прямого" вважаються перебором. "Інтерв'ю" Семочка та Гладковського – найяскравіші приклади. Це ті випадки, коли навіть непричетні до цих "інтерв'ю" журналісти відчувають, наче в лайні скупалися. Від якого просто так не відмежуєшся, не відмиєшся", - наголосив Братущак.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.