CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВперше за 30 років у Сомалі відбувся публічний показ фільмів: дійство пройшло в столиці Могадішо в Національному театрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителі Сомалі уперше за 30 років змогли сходити в кіно
Директор театру сказав, що це була "історична ніч для сомалійського народу"
Фото: middle-east-online
Про це повідомляє BBC.
Показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма CМ. Захід відбувся під посиленою охороною. Цю подію називають кроком до культурного відродження спустошеної війною країни.
Директор театру сказав, що це була "історична ніч для сомалійського народу".
Як відомо, Національний театр Сомалі побудували китайські інженери 1967 року, це був подарунок від китайського лідера Мао Цзедуна. Театр називали важливим двигуном культурного розвитку Сомалі в 70-х і 80-х роках. Проте його закрили 1991 року на початку громадянської війни і використовували як базу для польових командирів, які воювали за столицю. Унаслідок цього театр занепав.
2012 року його знову відкрили після ремонту, але будівлю підірвали терористи-смертники руху "Харакат аш-Шабаб", які вважали розважальні програми та фільми "морально зіпсованими".
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24 09 2021 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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