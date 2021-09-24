Жителі Сомалі уперше за 30 років змогли сходити в кіно

Директор театру сказав, що це була "історична ніч для сомалійського народу"

Вперше за 30 років у Сомалі відбувся публічний показ фільмів: дійство пройшло в столиці Могадішо в Національному театрі.

Показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма CМ. Захід відбувся під посиленою охороною. Цю подію називають кроком до культурного відродження спустошеної війною країни.

Директор театру сказав, що це була "історична ніч для сомалійського народу".

Як відомо, Національний театр Сомалі побудували китайські інженери 1967 року, це був подарунок від китайського лідера Мао Цзедуна. Театр називали важливим двигуном культурного розвитку Сомалі в 70-х і 80-х роках. Проте його закрили 1991 року на початку громадянської війни і використовували як базу для польових командирів, які воювали за столицю. Унаслідок цього театр занепав.

2012 року його знову відкрили після ремонту, але будівлю підірвали терористи-смертники руху "Харакат аш-Шабаб", які вважали розважальні програми та фільми "морально зіпсованими".