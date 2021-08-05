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Британський стартап випустив програму, що змінює міміку акторів у кіно. Це допоможе робити кращий дубляж

Наш продукт розкриває справжній потенціал фільмів, зберігаючи всю якість та глибину оригіналу. Це сприятиме зростанню потенційної аудиторії та заданої вартості фільму
Британська компанія Flawless випустила програму TrueSync, яка за допомогою машинного навчання синхронізує дубляж із мімікою акторів. Це допоможе робити так, щоб міміка акторів збігалася з дубляжем.
Британський стартап випустив програму, що змінює міміку акторів у кіно. Це допоможе робити кращий дубляж Фото: УНН
Про це вказано на сайті стартапу, повідомляє Громадське.
 
Синхронізація дубляжу із мімікою акторів означає, що рухи губ і лицьових м'язів людей на екрані будуть збігатися з тим, що говорять актори озвучування.
 
"Наш продукт розкриває справжній потенціал фільмів, зберігаючи всю якість та глибину оригіналу. Це сприятиме зростанню потенційної аудиторії та заданої вартості фільму", - вказано на сайті.
 
Представники компанії зазначають, що цей програмний пакет зберігає всі емоції як в оригіналі. Система заміщає актора діпфейком, враховуючи його оригінальну міміку, щоб не втратити акторську гру.
 
Що таке діпфейки?
 
Це відеоролики, в яких одна людина замінюється іншою. Роблять це за допомогою алгоритмів машинного навчання. Раніше їх, зокрема, використовували в мистецтві для "воскресіння" померлих музикантів. Однак такий спосіб має свої недоліки: іноді видно неточності у зображенні емоцій.
 
Фактично діпфейки - це відео або фото, створені із використанням штучного інтелекту, які виглядають дуже правдоподібно, але зображують те, чого насправді не було.
 
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08 05 2021 15:53
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