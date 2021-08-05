СПОРТ НОВИНИБританська компанія Flawless випустила програму TrueSync, яка за допомогою машинного навчання синхронізує дубляж із мімікою акторів. Це допоможе робити так, щоб міміка акторів збігалася з дубляжем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британський стартап випустив програму, що змінює міміку акторів у кіно. Це допоможе робити кращий дубляж
Наш продукт розкриває справжній потенціал фільмів, зберігаючи всю якість та глибину оригіналу. Це сприятиме зростанню потенційної аудиторії та заданої вартості фільму
Фото: УНН
Про це вказано на сайті стартапу, повідомляє Громадське.
Синхронізація дубляжу із мімікою акторів означає, що рухи губ і лицьових м'язів людей на екрані будуть збігатися з тим, що говорять актори озвучування.
"Наш продукт розкриває справжній потенціал фільмів, зберігаючи всю якість та глибину оригіналу. Це сприятиме зростанню потенційної аудиторії та заданої вартості фільму", - вказано на сайті.
Представники компанії зазначають, що цей програмний пакет зберігає всі емоції як в оригіналі. Система заміщає актора діпфейком, враховуючи його оригінальну міміку, щоб не втратити акторську гру.
Що таке діпфейки?
Це відеоролики, в яких одна людина замінюється іншою. Роблять це за допомогою алгоритмів машинного навчання. Раніше їх, зокрема, використовували в мистецтві для "воскресіння" померлих музикантів. Однак такий спосіб має свої недоліки: іноді видно неточності у зображенні емоцій.
Фактично діпфейки - це відео або фото, створені із використанням штучного інтелекту, які виглядають дуже правдоподібно, але зображують те, чого насправді не було.
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