У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара"
Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників", повідомляє "Укрінформ". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскара": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".
Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі "Батько".
Деніел Калуя
Фото: Укрінформ
Водночас, “Оскари” за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Юда і Чорний Месія" та Юн Ю Чжун за "Мінарі".
Юн Ю Чжун
Фото: Укрінформ
Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".
Хлої Чжао
Фото: Укрінформ
Технічні нагороди - “Найкращий звук” та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорного Месії".
Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").
Ерік Мессершмідт
Фото: Укрінформ
Загальний список усіх номінацій та переможців:
- Найкращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
- Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
- Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс ("Батько")
- Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
- Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
- Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
- Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера ("Батько")
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
- Найкращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
- Найкращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
- Найкращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомця"
- Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст ("Душа")
- Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
- Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
- Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
- Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт ("Манк")
- Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
- Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
- Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
- Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет")
Нагадаємо, що цьогорічна церемонія "Оскар" була перенесена з лютого на квітень 2021 року. Нагородження відбувалося одночасно на декількох майданчиках.
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