У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара"

Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників", повідомляє "Укрінформ". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскара": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі "Батько".

Юн Ю Чжун

Фото: Укрінформ

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".

Хлої Чжао

Фото: Укрінформ

Технічні нагороди - “Найкращий звук” та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорного Месії".

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").