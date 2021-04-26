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26 04 2021 10:53

У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара"

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі "Батько"
Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу "Оскар".
У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара" Фото: Укрінформ

Переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Земля кочівників", повідомляє "Укрінформ". Творчий колектив фільму забрав одразу три "Оскара": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу" та "Найкращу жіночу роль".

Звання найкращого актора заслужено здобув Ентоні Гопкінс , який виконав головну роль у фільмі "Батько".

Деніел Калуя

Фото: Укрінформ

Водночас, “Оскари” за ролі другого плану отримали Деніел Калуя за "Юда і Чорний Месія" та Юн Ю Чжун за "Мінарі".

Юн Ю Чжун

Фото: Укрінформ

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Душу", а найкращою короткометражною анімацією - "Якщо щось трапиться, я тебе люблю".

Хлої Чжао

Фото: Укрінформ

Технічні нагороди - “Найкращий звук” та "Найкращий монтаж" - очікувано дісталися "Звуку металу". Водночас найкраща музика, на переконання журі, була в анімаційній "Душі", а найкраща пісня - Fight for You Дернста Еміля II, H.E.R та Тіари Томас - у "Чорного Месії".

Показово, що цьогорічний рекордсмен за кількістю номінацій "Манк", який висувався на здобуття премії у 10 категоріях, отримав усього дві статуетки ("Найкраща робота художника-постановника" та "Найкраща операторська робота").

Ерік Мессершмідт

Фото: Укрінформ

Загальний список усіх номінацій та переможців:

  • Найкращий фільм: "Земля кочівників" (Френсіс Мак-Дорманд, Пітер Спірс, Ден Джанві, Хлої Чжао)
  • Найкраща режисерська робота: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
  • Найкраща чоловіча роль: Ентоні Гопкінс ("Батько")
  • Найкраща жіноча роль: Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Ю Чжун ("Мінарі")
  • Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
  • Найкращий адаптований сценарій: Крістофер Гемптон, Флоріан Зеллер за однойменною п’єсою Зеллера ("Батько")
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Душа"
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я тебе люблю"
  • Найкращий міжнародний художній фільм: "Ще по одній"
  • Найкращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель - восьминіг"
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Два віддалених незнайомця"
  • Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Жон Батіст ("Душа")
  • Найкраща пісня до фільму: H.E.R, Дернст Еміль II, Тіара Томас - Fight for You
  • Найкращий звук: Ніколас Беккер, Хайме Бакшт, Мішель Куттоленк, Карлос Кортес, Філіп Блед ("Звук металу")
  • Найкраща робота художника-постановника: Дональд Грем Брет, Жан Паскаль ("Манк")
  • Найкраща операторська робота: Ерік Мессершмідт ("Манк")
  • Найкращий грим та зачіски: Матікі Енофф, Міа Ніл, Ларрі М.Черрі ("Ма Рейні: Мати блюзу")
  • Дизайн костюмів: Енн Рот ("Ма Рейні: Мати блюзу")
  • Найкращий монтаж: Міккель Є.Г. Нільсен ("Звук металу")
  • Найкращі візуальні ефекти: Ендрю Джексон, Девід Лі, Ендрю Локлі, Скотт Фішер ("Тенет")

Нагадаємо, що цьогорічна церемонія "Оскар" була перенесена з лютого на квітень 2021 року. Нагородження відбувалося одночасно на декількох майданчиках.

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