Житомирщина пропонує топ-5 локацій для зимового відпочинку
Про це у Фейсбуці повідомляє Житомирський обласний туристичний інформаційний центр, передає Укрінформ.
"Із приходом зими туристичний сезон в багатьох регіонах закінчується, адже більшість туристів вирушають в гори займатися зимовими видами спорту, споглядати величні схили гір та грітися в чанах. Житомирщині також є що запропонувати туристу, адже новорічні та різдвяні свята оповиті романтичною атмосферою і на Поліссі завжди вміли їх святкувати", - йдеться у повідомленні.
Під час зимового відпочинку на Житомирщині туристам пропонують відвідати замок-музей "Радомисль". Там є нагода побачити Музей української домашньої ікони та старожитностей і технологію виготовлення паперу XVII ст.
У Бердичеві варто відвідати кляштор Босих Кармелітів та костел святої Варвари, де вінчалися Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська. Зацікавити можуть і Музей історії міста Бердичева, Музей єврейства, Музей Джозефа Конрада.
У Житомирі мандрівникам пропонують завітати в Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова та пройтися найдовшим підвісним мостом в Україні над річкою Тетерів. Зігрітися можна у затишній кав’ярні в стінах водонапірної вежі, що є пам’яткою архітектури ХІХ ст.
Тетерівська громада, що поруч із Житомиром, відома своїм скеледромом. Взимку там варто побачити Тригірський монастир та залишки палацу родини відомих меценатів і цукроварників Терещенків.
Коростень з його парком "Древлянський" підійдуть для зимових прогулянок. Там зібрані пам’ятники найвідомішим в історії древлянам, а ще можна відвідати військово-історичний комплекс "Скеля".
Нагадаємо, що з травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману та Саудівської Аравії.
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