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Зменшення розміру субсидій у лютому: у Мінсоцполітики назвали причину

Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств
Середній розмір субсидії на оплату ЖКП у січні 2021 року становив 1731 грн, в лютому - 2231 грн, зменшення середнього розміру пов'язане з проведенням перерахунку за січень через зменшення цін на газ для населення.
Зменшення розміру субсидій у лютому: у Мінсоцполітики назвали причину Фото: УНІАН

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Житлова субсидія призначається у розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкової частини платежу, визначеної для домогосподарства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив:

  • у грудні 2020 року – 1731 гривня;
  • у січні 2021 року – 2231 гривня;
  • у лютому 2021 року – 1483 гривні.

"Зменшення середнього розміру субсидії у лютому пов'язане з проведенням перерахунку за січень через зменшення цін на природний газ для населення у лютому та за січень 2021 року.

Тобто при розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за куб. метр. При цьому загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 млрд гривень", - пояснили у відомстві.

При цьому, у лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у лютому здійснили розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб. метр і менше, а також провели перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року.

"Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд гривень", - зазначили у Мінсоцполітики.

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16 03 2021 13:59
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