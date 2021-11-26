БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники Amazon з 20 країн світу страйкують у "Чорну п’ятницю" з вимогою поліпшення умов праці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Змусьте Amazon платити": у 20 країнах страйкують у "Чорну п’ятницю"
Пандемія показала, як Amazon ставить прибуток попереду працівників, суспільства та нашої планети… Amazon бере занадто багато і віддає занадто мало. Настав час змусити Amazon платити
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Business Insider.
Протести відбуваються в рамках ініціативи "Make Amazon Pay", або "Змусьте Amazon платити" у коаліції з 70 міжнародними профспілками та організаціями. Серед них – Greenpeace, Oxfam та Amazon Workers International.
Очікується, що у заході 26 листопада братимуть участь працівники зі сфер "від нафтопереробних заводів, фабрик, складів, центрів обробки даних і корпоративних офісів".
"Пандемія показала, як Amazon ставить прибуток попереду працівників, суспільства та нашої планети… Amazon бере занадто багато і віддає занадто мало. Настав час змусити Amazon платити", – написав Make Amazon Pay у своїх вимогах.
Протести відбуваються на тлі зростання незгоди співробітників компанії з умовами праці, зокрема через тривалий робочий день, низьку оплату праці та складні системи оцінки ефективності.
Вимоги до Amazon включають підвищення зарплат, кращу безпеку роботи та "призупинення жорсткого режиму продуктивності та спостереження, який Amazon використовував, щоб тиснути на працівників".
У компанії заявляють, що інвестує "значні кошти" на окремі цілі, заявлені протестувальниками, наприклад – кліматичні вимоги.
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26 11 2021 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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