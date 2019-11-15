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Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції

Сильний дефіцит робочих рук уже давно відчувають усі галузі економіки
Ухвалення законопроєкту 1210 у нинішній редакції стане одним із нових чинників, який різко спровокує черговий потік і без того сильної трудової міграції українців, сказав народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції Михайло Волинець. Фото: epravda.com.ua

"Це "цвях" в економіку, який призведе до зменшення заробітних плат на підприємствах, і в жодному разі - до їх збільшення. А також до неконтрольованої міграції", - зазначив Волинець, передає LB.ua.

Питання трудової міграції актуальне для України вже не один рік. Сильний дефіцит робочих рук уже давно відчувають усі галузі економіки. Згідно з опитуванням Research & Branding Group, загальний потенціал української міграції - 5 мільйонів громадян.

Як показує досвід країн ЄС, вирішити трудове питання може тільки вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, яка базується на аналізі, а не на політичному популізмі, вважає Євген Кириченко, власник міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal (Польща).

Металургійний комплекс вважається одним із головних роботодавців України. Він забезпечує робочими місцями близько чверті всього промислово-виробничого персоналу.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде проживати не на території України.

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15 11 2019 10:20
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