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ЗСУ отримали перші 20 БПЛА Warmate для «Армії дронів»

Українська «Армія дронів» поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви.
ЗСУ отримали перші 20 БПЛА Warmate для «Армії дронів» Джерело: armyinform.com.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця", – зазначив Федоров.

Міністр розповів, що дрони Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань в польових умовах триває не більш 10-ти хвилин.

Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. На дронах українці залишили послання росіянам: «За Маріуполь і за Бучу», «Білет на концерт Кобзона» тощо.

На початку липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проекту «Армія дронів». Це програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

20 серпня Україна в рамках проекту «Армія дронів» отримала близько 100 великих безпілотників для далеких відстаней, найближчими місяцями очікується ще стільки ж.

Раніше повідомлялось, що гендиректор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що вони не будуть продавати свої безпілотники росії незалежно від запропонованої суми.

 

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07 09 2022 13:05
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