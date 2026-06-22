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ЗСУ вдарили по заводу електроніки для ракет "Іскандер" у Воронежі

22 червня 2026, 14:24
ЗСУ вдарили по заводу електроніки для ракет
соцмережі
Підприємство постачає компоненти для крилатих ракет Х-101, ОТРК "Іскандер-К" та ЗРГК "Панцир-С1".

Сьогодні, 22 червня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ вдарили по підприємству у Воронежі, яке виготовляє електроніку для російських ракет, зокрема для ОТРК "Іскандер". Для атаки застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підприємство входить до виробничого ланцюга російського ВПК і постачає транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101, а також напівпровідникові матриці для бортових обчислювальних машин крилатих ракет 9М727 комплексу "Іскандер-К". Окремо завод постачає діоди та транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцир-С1".

"Продукцію цього заводу окупанти напряму використовують для виробництва високоточної керованої зброї. Саме нею вони б'ють по Україні та вбивають мирних людей. Знищення потужностей цього об'єкта суттєво послабить можливості росії виробляти нові ракети", – наголошують у Генштабі.

У понеділок вранці у Воронежі пролунали вибухи, після чого над містом помітили стовп диму. Губернатор області Алєксандр Гусєв повідомив про ракетну небезпеку в регіоні. Місцеві жителі повідомляли про проліт ракети перед вибухами. Відстань від Воронежа до кордону з Україною становить орієнтовно 250 кілометрів.

ЗСУіскандерВоронежудари по рф

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