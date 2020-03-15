Зйомки "Бетмена" з Робертом Паттінсоном припинили через коронавірус
Кінокомпанія Warner Bros. на два тижні призупинила зйомки нового фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі в зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на заяву компанії, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що рішення було прийнято в зв'язку з тим, що зйомки фільму повинні були переміститися в Ліверпуль.
"Інші фільми Warner Bros. продовжують зніматися. Зйомки фільму "Матриця: Перезавантаження" завершилися в Сан-Франциско і продовжаться в Берліні. Драма за участю Вілла Сміта "Король Річард" знімається в Лос-Анджелесі. Зйомки останньої частини "Фантастичних тварин" повинні початися в понеділок у Лондоні, хоча плани можуть змінитися, оскільки студія стежить за ситуацією (з коронавірусом - ІФ)", - уточнюється в повідомленні.
Через коронавірус світові кінопрокатники переносять релізи картин, про скасування прем'єр повідомили Disney, Paramount Pictures, Universal, інші.
Нагадаємо, що Warner Bros. екранізує історію Царя Давида
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