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Зйомки "Бетмена" з Робертом Паттінсоном припинили через коронавірус

Рішення було прийнято в зв'язку з тим, що зйомки фільму повинні були переміститися в Ліверпуль
Через коронавірус світові кінопрокатники переносять релізи картин, про скасування прем'єр повідомили Disney, Paramount Pictures, Universal, інші.
Зйомки "Бетмена" з Робертом Паттінсоном припинили через коронавірус Фото: з вільних джерел

Кінокомпанія Warner Bros. на два тижні призупинила зйомки нового фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі в зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на заяву компанії, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рішення було прийнято в зв'язку з тим, що зйомки фільму повинні були переміститися в Ліверпуль.

"Інші фільми Warner Bros. продовжують зніматися. Зйомки фільму "Матриця: Перезавантаження" завершилися в Сан-Франциско і продовжаться в Берліні. Драма за участю Вілла Сміта "Король Річард" знімається в Лос-Анджелесі. Зйомки останньої частини "Фантастичних тварин" повинні початися в понеділок у Лондоні, хоча плани можуть змінитися, оскільки студія стежить за ситуацією (з коронавірусом - ІФ)", - уточнюється в повідомленні.

Через коронавірус світові кінопрокатники переносять релізи картин, про скасування прем'єр повідомили Disney, Paramount Pictures, Universal, інші.

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15 03 2020 13:22
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