Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Команда iPress.ua вирішила розпитати безпосередньо у керівника громадської організації "Авто Євро Сила" Олександра Чернявського, що саме сьогодні мітингувальники вимагали від депутатів під Верховною Радою.

Приблизно від 2 до 3 мільйонів українців володіють автомобілями на іноземній реєстрації. Найбільше любителів таких автівок на заході України. Це спричинено в більшій мірі тим, що західні регіони України географічно близькі до країн Євросоюзу. На даний момент українські громадяни можуть ввозити авто з іноземною реєстрацією у режимі тимчасового ввезення, або ж транзиту.

Коротко розповідаємо про дві найпопулярніші схеми у яких, однак, є достатньо дрібних нюансів.

Суть схеми тимчасового ввезення полягає в тому, що на українську територію в'їжджає громадянин ЄС і нібито продає свою машину (видає так зване гендоручення на українського громадянина) покупцеві. Водночас, європеєць повинен кожного року вивозити та знову ввозити авто в Україну. Окрім того, раз у півроку потрібно купувати у країні реєстрації автомобіля поліс обов'язкового страхування (50 євро) і проходити технічний огляд, без якого машину можуть зняти з обліку. Цікаво, що у випадку, якщо машину з якихось причин заберуть на штрафмайданчик, забрати її має право лише формальний вдасник.

Схема в режимі транзиту простіша і значно зручніша:

Авто з іноземною реєстрацією через кордон ввозить український громадянин. Переважно в цьому випадку, автомобіль оформляють на литовську компанію, яка передає право користування транспортним засобом за договором доручення на 50 років. В рамках цієї схеми українця навіть можуть вписати в технічнй паспорт.

Строк перебування транзитної машини в країні становить 5-10 днів. У разі, якщо термін перебування перевищується, то співробітники ДФС на кордоні виписують штраф, що становить 8,5 тис. грн. При цьому в Україні для перевірки документів за транзитною машиною ніхто ганятися не буде, та й поліція не має доступу до баз податківців, де документують усе, що перетинає кордон.

Тому, єдина причина, яка змусить власника автомобіля іноземної реєстрації заплатити ці 8,5 тис. грн, залишається техогляд, який в Євросоюзі необхідно проходити раз на 5 років.

Очевидно, що транзит - це все одно порушення, хоча й адміністративне. Юристи запевняють, що власники автомобілів іноземної реєстрації не захищені в правах власності з точки зору українського законодавства. Договори, за якими вони купують ці автомобілі, не мають в країні юридичної сили. Тобто право використовувати транспорт для особистих потреб мають лише ті особи, хто його ввіз.

Також ці автомобілі загрожують і іншим автовласникам. Адже якщо власник машини з українською реєстрацією потрапить в ДТП з вини іноземного авто, то він ризикує не отримати грошову компенсацію на ремонт від винуватця.

І тим не менше, сотні тисяч українців їздять на іноземних номерах через високі податки, які так і підштовхують порушити закон і купити машину на єврономерах.

Команда iPress.ua вирішила розпитати у керівника громадської організації "Авто Євро Сила" Олександра Чернявського, що саме сьогодні мітингувальники вимагали від депутатів під Верховною Радою. Олександр разом з іншими власниками автомобілів з іноземною реєстрацією був учасником протестів у Києві на вулиці Грушевського.

Сьогодні ви мітингували під Радою. Можете розповісти скільки вас сьогодні приблизно зібралось?

Сьогодні під Верховною Радою були люди з абсолютно усіх областей України. На мітинг прийшли близько 5 тис людей. Водночас, сьогодні ж ми закрили свою акцію, тому протестів завтра не буде. Ми згорнули свою акцію, оскільки ми отримали відповідь від народного депутата Роберта Горвата (БПП) про те, що планується розробка нових умов для автомобілів на іноземних номерах. Відтак, ми домовилися про нові умови, які будуть розроблятися і ми найближчим часом будемо їх погоджувати.

До цього ви не раз збирали мітинги, але влада не особливо прислухалася. Чи будете міняти підходи і стратегію тиску на владу?

Ми з владою спілкуємося мовою законопроектів близько року. Замість того, щоб розробити законопроект, який влаштовував би всіх, щодо нас почали застосовувати якісь репресивні методи. Це зроблено для того, щоб таким чином розібратися з нами. Ми ж висловили свій протест, що не будемо просто так терпіти таке знущання, ми будемо відстоювати своє право на доступний автомобіль.

Які пункти ви б хотіли побачити в обіцяному законопроекті?

По-перше, ми хочемо, щоб були прибрані штучні екологічні стандарти, які, так скажімо, призначені для виробництва автомобілів Євро-5, Євро-4, Євро-3. Тобто, щоб вони діяли винятково для виробництва нових автівок. Якщо ж я хочу купити автомобіль, або перепродати, повинен бути єдиний критерій - технічний стан, чи працює автомобіль, чи ні. І відповідно підтвердження цього стану через проходження технічного огляду автомобіля, який Україна повинна запровадити у 2019 році, згідно із зобов’язаннями перед ЄС. Окрім того, ми хочемо взагалі прибрати акциз, тому що автомобіль це напівакцизний товар. Автомобіль це не табак і не алкоголь, а звичайна річ, як мобільний телефон. ПДВ 20%, мито 10% - ось вам вирішення питання автомобілів на іноземній реєстрації.

Представник Президента у парламенті Ірина Луценко вчора повідомила, що до листопада планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією?

Наскільки я знаю, то там взагалі ставилося питання про конфіскацію автомобілів. Якщо це стає ключем для створення проблем людям, то я хочу нагадати, що сьогодні 9 мільйонів самозайнятих осіб, які забезпечують себе коштами і платять податки. Якщо вона хоче, щоб серед цих 9 мільйонів близько 2 мільйони потрапили у боргову яму через те, що вони не можуть використовувати такі автомобілі як засіб забезпечення себе роботою або пересуванням до своєї родини, до своєї домівки, якщо в неї це стоїть такою нагальною проблемою, то треба задати питання, а яку мету вона переслідує, роблячи такі заяви? Що вона хоче цим добитися? Створити проблеми декільком мільйонам людей? Чи може все ж краще вирішити проблему цих двох мільйонів людей, отримати кошти в бюджет, отримати потужний розвиток малого та середнього бізнесу та мати вдячну аудиторію, яка видихне із полегшенням від того, що вони можуть користуватися і розвиватися у власній країні.

Що ж в такому випадку можуть зробити з тими автомобілями на іноземній реєстрації, які вже перебувають на території України?

Те, що я чув не від неї, а від інших посадовців, - вони хочуть конфісковувати ці автомобілі. Що далі з ними робити? Не знаю, можливо, є бізнес-план, що потім ці машини якесь підприємство буде перепродувати і мати з цього прибуток. Можливо, що саме в цьому полягає ноу-хау заробляння коштів.

До речі що скажете на звинувачення, мовляв, що на єврономерах частіше скоюють ДТП і в разі чого покидають машини і ховаються.

Хочу сказати, що це нав’язаний міф, тому що будь-які питання пов’язані з ДТП це перш за все питання людини, яка є за кермом. Якщо це українець, то він так само може вчинити з автомобілем на українських номерах, як на іноземних. Дуже простим прикладом є те, що більшість угод по купівлі-продажу автомобілів виконують по моделі просто передачі довіреності, або генеральній довіреності, яка була раніше, або ж просто по передачі техпаспорту. Тобто купівля не відбувається юридично, а відбувається фактично: тобі передали документи і ти катаєшся, адже в нашій країні це дозволено. Виходить, що людина потрапила в ДТП і втекла. Хтось ці питання порушує? Ні! Є дві моделі, як їздять на іноземній реєстрації. По одній з моделей для того, щоб їздити на автомобілі з європейським номером, потрібно заїхати і залишити свої персональні дані в прикордонну службу. Тобто по цьому автомобілю є вся інформація про людину. Тому те, що людина втекла, чи ні, не грає ролі. Правоохоронці мають все: прописку, паспортні дані, ідентифікаційний код тощо. Цей міф насаджується разом з тим, що якщо будуть завозити автомобілі євро-3, євро-4, які в нас заборонені, то буде екологічне лихо в Україні. Ці міфи нав’язуються для того, щоб декілька корпорацій, які випускають всім відомі "Джилі" та інші подібні марки, які не можуть пройти жодного краш-тесту, могли продавалися нам і це єдина мотивація за якої ми не маємо доступного розмитнення.

А хіба дорогим розмитненням держава не намагається підтримувати вітчизняного виробника?

По-перше, за останніми даними Запорізький автомобільний завод давно збанкрутував і його виставили на продажу. По-друге, більше вітчизняних автомобільних виробників в Україні немає. У нас прикручують колеса до корпусів китайських автомобілів – це те, що в нас називають вітчизняним виробництвом. Це називається окозамилюванням, а не виробництвом. Є виробництва також автобусів, але в цьому випадку береться шасі вантажних автомобілів, а на них зверху кріпиться корпус – це називається автобусом. Наприклад, ті ж самі автобуси, які відповідають виробництву автомобіля класу автобус, розробляються за іншою схемою, тому є більш комфортні. Чомусь на заході ніхто не хоче купувати ті ж самі "Богдани" і їздити на них як на автобусах. Люди хочуть їздити в нормальному комфортному транспорті, у безпечності, а не на вантажівках, які перероблені в автобуси. Є група людей, яка використовує своє положення при владі і маніпулює поняттями, маніпулює цими міфами, на кшталт, тікають після ДТП, екологічна катастрофа, вітчизняний виробник. Чому цей вітчизняний виробник продає автомобіль "Ланос" в Україні за 8 тис доларів, а в Росії за 5 тис доларів? Чому цей вітчизняний виробник, маючи європейську ціну на автомобіль, платить африканську зарплату працівникам на своєму заводі? Цей виробник має сотні мільйонів доларів від держави. Тобто всі ті кошти, які ми платимо за акциз при купівлі автомобілів, вони дорівнюють тій матеріальній допомозі, яку отримує цей вітчизняний виробник.

У суспільстві часто можна почути думку, що ваші ідеї несправедливі щодо тих, хто платив всі акцизи і збори, купуючи авто. Мовляв, вони все платили, а ви платити не хочете. Що скажете на це?

Це також брехня, адже, якщо ти купуєш за кордоном автомобіль, наприклад в Литві, ти його береш втричі дешевше, аніж в Україні та взагалі не платиш розмитнення. Платиш тільки державне мито за те, щоб стати на облік. Це приблизно 150 євро. Також є страхування і звичайний техогляд. Разом це буде коштувати 100-150 євро. ТО потрібно робити раз у два роки і він коштує 36 євро, а в Україні його немає, однак буде з 2019 року.

На сайті АЕС є петиція до уряду Литви. Чому саме Литва, адже машин на польських номерах теж дуже багато?

Це пов’язано з тим, що в Україні багато автомобілів саме з Литви. У Литві найкращі умови для купівлі автомобілів. Ці автомобілі тільки раз на два роки потребують проходження ТО. Щоб туди не їздити, тут є побудовані станції, які акредитовані урядом Литви. Питання тільки в тому, щоб люди могли в Україні проходити ТО.

Чи будете протестувати до останнього, якщо законопроекту таки не буде?