40 тис. добровольців захищають Україну, - Полторак

Міністр підкреслив, що в зоні АТО сьогодні не воюють мобілізовані і бійці строкової служби

У даний час близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС, яку транслював телеканал "112 Україна".

"Можна погодитися з тим, що сьогодні практично на лінії зіткнення в зоні АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби, а там тільки ті люди, які для себе вирішили, що не мають головнішої справи, ніж захист країни. Сьогодні 40 тис. добровольців, такі, як у цьому залі, захищають нашу країну. Україна буде незалежною, тому що у нас є патріоти, з нами Бог і за нами перемога", - сказав міністр.

Генштаб нарахував 100 тисяч резервістів, яких було зараховано до Збройних сил України в 2015-2016 роках.

Нагадаємо, контрактну службу в армії проходять понад 109 тис. військовослужбовців сержантського й рядового складу, а також 47,5 тис. офіцерів.

Міністерство оборони України планує призвати на строкову службу у жовтні-листопаді 2016 року 13 908 громадян.