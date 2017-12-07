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Доба в АТО: 21 обстріл, один військовик отримав поранення

Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на луганському напрямку
За минулу добу в зоні АТО один український військовослужбовець внаслідок гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення.
Доба в АТО: 21 обстріл, один військовик отримав поранення Фото:unian

Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Після 18 години (учорашнього дня) незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку о 10 вечора бандформування вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82 міліметрового міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці, передає штаб.

На маріупольському напрямку вночі бойовики продовжили обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.

"Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів", - додали у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, під вогонь терористів потрапили житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, що на Донеччині, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів.

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12 07 2017 07:19
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