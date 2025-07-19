Полковника СБУ вбили за наказом ФСБ — він брав участь у ліквідаціях бойовиків і операціях проти ЧФ росії

За інформацією джерел у розвідці, ФСБ найняла двох кілерів з Азербайджану.

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого застрелили 10 липня в Києві, був причетний до ряду резонансних спецоперацій проти російських окупантів.

Згідно з публікацією The Times, за його вбивством стоїть ФСБ росії, яка найняла для цього кілерів через міжнародний кримінальний синдикат.

За даними видання, саме Воронич у 2015 році спланував ліквідацію одного з ватажків так званої "ЛНР" — командира батальйону "Призрак" Олексія Мозгового. Його автівку розстріляли з кулемета 23 травня 2015 року.

Крім того, полковник СБУ брав участь в операціях проти Чорноморського флоту росії, зокрема — в атаках із використанням морських дронів. The Times повідомляє, що він був заступником у підрозділі колишнього розвідника Романа Червінського.

Деталі замовного вбивства

За інформацією джерел у розвідці, ФСБ найняла двох кілерів з Азербайджану. Жінка в’їхала до України з Молдови у травні, її спільника спершу не впустили через судимості, але пізніше йому вдалося потрапити на територію країни. Наразі СБУ розслідує, як це сталося.

Воронича застрелили вдень 10 липня в Голосіївському районі Києва. Уже 13 липня СБУ ліквідувала виконавців убивства. Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Кілери чинили збройний опір під час затримання.

Теракт на замовлення проросійської організації The Base

Відповідальність за вбивство взяла на себе неонацистська терористична організація The Base, яка має зв’язки з росією. Її засновник — американець Рінальдо Наззаро, колишній підрядник Пентагону, нині мешкає в Санкт-Петербурзі.

Організація публічно заявила, що смерть Воронича — "це лише початок". The Base вже тривалий час пропонує винагороди за напади на інфраструктуру України та вбивства силовиків. У квітні вона проголосила створення "повстанського руху" з метою формування "білої етнодержави" на Закарпатті. У її Telegram-каналах з'являються відео підпалів машин силовиків, електрощитів і атак на об’єкти в Україні.

До цього New York Times повідомляла, що Воронич був офіцером Центру спецоперацій "Альфа", мав багаторічний досвід і брав участь у ліквідації "Мотороли" та операціях на території росії, зокрема в Курській області.