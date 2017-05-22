Доба в АТО: 48 обстрілів, двох військовиків поранено

За минулу добу бойовики 48 разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі, в результаті поранено двох українських військовослужбовців.

На приморському напрямку незаконні збройні формування 17 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Зокрема, вчора ввечері бойовики здійснили обстріл наших позицій поблизу Широкиного з міномету калібру 120 мм.

Поруч, по укріпленнях ЗС України в районі Водяного, декілька разів бив ворожий танк. Бійців сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Гнутового, противник обстрілював з 82-мм мінометів, а біля Павлополя - з озброєння БМП. На тих же ділянках лінії зіткнення, а також неподалік Лебединського, Чермалика та Новотроїцького бойовики періодично застосовували стрілецьку зброю та гранатомети, - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

На донецькому напрямку 24 рази впродовж минулої доби незаконні збройні формування порушували тишу. Найчастіше - на підступах до Авдіївки. Так, надвечір бойовики неодноразово відкривали інтенсивний вогонь по наших окремих опорних пунктах у південному передмісті Авдіївки з 82-мм та 120-мм мінометів, а також засобів ураження меншого калібру. Східніше, біля Кам'янки, ворог також застосовував міномети калібру 82 мм та зенітну установку. З таких же мінометів, стрілецької зброї та гранатометів бойовики били неподалік Верхньоторецького, Опитного та Пісків. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки проросійські бандформування вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Зайцевого та Майорська

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 7 фактів використання бойовиками зброї. Так, ввечері зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бандити обстріляли українських захисників поблизу Троїцького. Неподалік Кримського та Золотого били з мінометів калібру 82 мм. В районі Малинового противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.