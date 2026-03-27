27 березня 2026, 19:14
Президент Польщі підписав закон про амністію для громадян, які воюють за Україну
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про амністію для поляків, які воюють за Україну у війні проти росії.

Про це повідомляє PAP.

Закон стосується і тих, кого вже засудили, і охоплює період із 6 квітня 2014 року. 

За новими правилами, поляки, що воюють у складі ЗСУ, мають подати письмову декларацію в Міністерство нацоборони і вказати дату й місце початку та закінчення служби.

Як зазначає канцелярія президента Польщі, заявку потрібно подати впродовж шести місяців після повернення до країни. Закон набирає чинності через три місяці після публікації.

Автори законопроєкту пояснили, що документ не заохочує поляків воювати проти росії та не створює додаткових умов для вступу до ЗСУ. Амністія є вибірковою та не охоплює найманців, чия служба заборонена міжнародним правом.

Польське законодавство забороняло громадянам воювати на боці інших держав — це каралося увʼязненням від трьох місяців до 5 років. Проте тепер тих, хто воює за Україну, звільнять від покарання. Це стосується і тих, кого вже засудили.

